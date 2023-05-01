Дзюба забил в падении пяткой за «Локо», «Ливерпуль» устроил рубку с «Тоттенхэмом» и другие новости

Первая лига проводила Евсеева из «Шинника» трогательным видео

Карпин призвал журналистов «поднять шум» по поводу судейства

«Факел» уволил тренера Пятибратова после гостевой победы над «Динамо»

Холанд повторил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон

«Наполи» упустил победу над «Салернитаной» (1:1) и отсрочил оформление титула

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» (2:1) и возглавил таблицу, «МЮ» победил «Астон Виллу» (1:0)

«ПСЖ» проиграл дома «Лорьяну» (1:3)

«Ливерпуль» вырвал победу над «Тоттенхэмом» на 95-й минуте (4:3). Кейн вышел на 2-е место по голам в АПЛ, догнав Руни

«Локомотив» разгромил «Химки» (5:1), Дзюба забил пяткой в падении