Ибрагимович может перейти из «Милана» в другой клуб Серии А

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не намерен завершать карьеру в 2023 году.

В планах 41-летнего футболиста отыграть еще один сезон.

Если «Милан» откажется продлевать с ним контракт, швед может перейти в «Монцу».

В этом сезоне Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах.

Он рискует пропустить концовку сезона из-за очередной травмы.

Форвард хорошо знаком с владельцем «Монцы» Сильвио Берлускони, который ранее руководил «Миланом».

Все голы Ибрагимовича с 1-й по 90-ю минуту матча: смотрим, когда забил больше всего