Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел». По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, в первом тайме футболист москвичей должен был быть удален.
«21-я минута, «Динамо» – «Факел».
Игрок «Динамо» не сыграл в мяч. Он летел в подкате и промазал. Был какой-то контакт с мячом, который нельзя назвать игрой в мяч. Далее игрок «Динамо» по инерции попадает по ноге игроку «Факела». Данный эпизод можно расценивать как фол по неосторожности.
Учитывая вектор направления и скорость игрока «Факела», считаю, что в данном эпизоде следовало показать игроку «Динамо» красная карточку за лишение явной возможности забить гол.
Правильное решение: красная карточка за ЛЯВЗГ», – написал Федотов.
- Фолил защитник Милан Майсторович.
- На этом матче «Динамо» празднует столетие.
- Команда идет в РПЛ 6-й. «Факел» – в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова