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  • Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

28 апреля 2023, 20:43
3

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел». По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, в первом тайме футболист москвичей должен был быть удален.

«21-я минута, «Динамо» – «Факел».

Игрок «Динамо» не сыграл в мяч. Он летел в подкате и промазал. Был какой-то контакт с мячом, который нельзя назвать игрой в мяч. Далее игрок «Динамо» по инерции попадает по ноге игроку «Факела». Данный эпизод можно расценивать как фол по неосторожности.

Учитывая вектор направления и скорость игрока «Факела», считаю, что в данном эпизоде следовало показать игроку «Динамо» красная карточку за лишение явной возможности забить гол.

Правильное решение: красная карточка за ЛЯВЗГ», – написал Федотов.

  • Фолил защитник Милан Майсторович.
  • На этом матче «Динамо» празднует столетие.
  • Команда идет в РПЛ 6-й. «Факел» – в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Федотов Игорь
Комментарии (3)
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sochi-2013
1682707142
За Динамо обидно. Удачи!
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balam
1682710980
и еще Антоху,за непотребное поведение.
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Garrincha58
1682751618
даже помощь судьи не помогла Динамо
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