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    • Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

    Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

    В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел». По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, в первом тайме футболист москвичей должен был быть удален.

    «21-я минута, «Динамо» – «Факел».

    Игрок «Динамо» не сыграл в мяч. Он летел в подкате и промазал. Был какой-то контакт с мячом, который нельзя назвать игрой в мяч. Далее игрок «Динамо» по инерции попадает по ноге игроку «Факела». Данный эпизод можно расценивать как фол по неосторожности.

    Учитывая вектор направления и скорость игрока «Факела», считаю, что в данном эпизоде следовало показать игроку «Динамо» красная карточку за лишение явной возможности забить гол.

    Правильное решение: красная карточка за ЛЯВЗГ», – написал Федотов.

    • Фолил защитник Милан Майсторович.
    • На этом матче «Динамо» празднует столетие.
    • Команда идет в РПЛ 6-й. «Факел» – в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 22 минуты назад

      За Динамо обидно.
      Удачи!

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