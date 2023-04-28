Судья ошибочно не удалил игрока «Динамо» в первом тайме матча с «Факелом» (Игорь Федотов)

В эти минуты проходит матч 25-го тура РПЛ «Динамо» – «Факел». По мнению экс-арбитра РПЛ Игоря Федотова, в первом тайме футболист москвичей должен был быть удален.

«21-я минута, «Динамо» – «Факел».

Игрок «Динамо» не сыграл в мяч. Он летел в подкате и промазал. Был какой-то контакт с мячом, который нельзя назвать игрой в мяч. Далее игрок «Динамо» по инерции попадает по ноге игроку «Факела». Данный эпизод можно расценивать как фол по неосторожности.

Учитывая вектор направления и скорость игрока «Факела», считаю, что в данном эпизоде следовало показать игроку «Динамо» красная карточку за лишение явной возможности забить гол.

Правильное решение: красная карточка за ЛЯВЗГ», – написал Федотов.