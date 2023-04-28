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    • «Матч ТВ» сделал выбор между матчем «Спартак» – «Ростов» и овертаймом финала КХЛ

    «Матч ТВ» сделал выбор между матчем «Спартак» – «Ростов» и овертаймом финала КХЛ

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, как холдинг поступит завтра, 29 апреля, в случае наслоения решающей игры финала плей-офф КХЛ и встречи 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».

    «На федеральном канале «Матч ТВ» в 16:00 мы начнем работу из Казани с заключительной игры Кубка Гагарина.

    В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч «Спартак» – «Ростов» в полном объеме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна».

    Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть игру, мы предоставим возможность бесплатно увидеть ее на всех наших digital-платформах», – написал Тащин.

    • В серии «Ак Барса» и ЦСКА счет 3:3.
    • «Ростов» идет в РПЛ 2-м, «Спартак» – 3-м.
    • Игра назначена на 19:30 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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