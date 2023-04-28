«Матч ТВ» сделал выбор между матчем «Спартак» – «Ростов» и овертаймом финала КХЛ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, как холдинг поступит завтра, 29 апреля, в случае наслоения решающей игры финала плей-офф КХЛ и встречи 25-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».

«На федеральном канале «Матч ТВ» в 16:00 мы начнем работу из Казани с заключительной игры Кубка Гагарина.

В случае овертайма продолжим хоккейную трансляцию на «Матч ТВ», а футбольный матч «Спартак» – «Ростов» в полном объеме можно будет увидеть на общедоступном телеканале «Матч! Страна».

Кроме того, чтобы все желающие могли увидеть игру, мы предоставим возможность бесплатно увидеть ее на всех наших digital-платформах», – написал Тащин.