«Динамо» – «Факел»: стартовые составы на 25-й тур РПЛ

«Динамо» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
- Начало – в 20:00 мск.
- «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Факел» – 14-е.
- Москвичи сыграют в юбилейной форме, посвященной 100-летию клуба.
Динамо: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.
Факел: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.
Источник: сайт РПЛ