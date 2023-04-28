«Динамо» показало юбилейную форму на матч с «Факелом»: клуб празднует 100-летие

Динамо, это общество которое участвует во всех видах спорта, молодцы не болельщик Динамо, но хочу поздравить их от всей души, желаю вам успехов, а что футбола - этот коллектив многократный чемпион СССР. а это показатель, удачи и побед, Динамовцы!
«Динамо» сыграет с «Факелом» в специальной форме.
Это юбилейный комплект, посвященный 100-летию московского клуба.
«Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия. Дизайн разработан нашими партнeрами Bosco и Wildberries и вдохновлeн богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых», – говорится в публикации.
- «Динамо» примет «Факел» сегодня в 20:00 мск.
- Это матч 25-го тура РПЛ.