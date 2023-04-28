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    • «Динамо» показало юбилейную форму на матч с «Факелом»: клуб празднует 100-летие

    «Динамо» показало юбилейную форму на матч с «Факелом»: клуб празднует 100-летие

    «Динамо» сыграет с «Факелом» в специальной форме.

    Это юбилейный комплект, посвященный 100-летию московского клуба.

    «Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия. Дизайн разработан нашими партнeрами Bosco и Wildberries и вдохновлeн богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых», – говорится в публикации.

    • «Динамо» примет «Факел» сегодня в 20:00 мск.
    • Это матч 25-го тура РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1711

      Suvorov51 2 часа назад

      Динамо, это общество которое участвует во всех видах спорта, молодцы не болельщик Динамо, но хочу поздравить их от всей души, желаю вам успехов, а что футбола - этот коллектив многократный чемпион СССР. а это показатель, удачи и побед, Динамовцы!

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      Рейтинг: +7106

      Semenycch 2 часа назад

      Команда Берии.

      0
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      Рейтинг: +18396

      DVOK68 3 часа назад

      Золото СССР выиграли в 1976 м,кубок России в 1995 м.
      Это самые свежие достижения клуба.
      Уникальный результат.

      0
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      Рейтинг: +67998

      portero 3 часа назад

      Победа гарантирована!!!

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      Рейтинг: +1950

      lek! 3 часа назад

      Сильно , хоть что нибудь сделайте . 100 леи и ни каких изменений.

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