«Динамо» показало юбилейную форму на матч с «Факелом»: клуб празднует 100-летие

«Динамо» сыграет с «Факелом» в специальной форме.

Это юбилейный комплект, посвященный 100-летию московского клуба.

«Это собирательный образ классической формы динамовской эпохи столетия. Дизайн разработан нашими партнeрами Bosco и Wildberries и вдохновлeн богатой историей и преемственностью поколений бело-голубых», – говорится в публикации.