Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

Всегда судейки легко душили одну команду, давая другой играть, будут рубить игроков , а он карты не будет давать, типо борьба у нас руками можно держать.... ну а когда нужна за это же держание пенальти поставит, постоянно такие игры судеек продажных, одной команде позволит , а других прибьёт....
Очень надеюсь что в эой игре будет не так, типо взял у команд поровну, сужу честно.
Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».
– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить.
Не знаю, прогнозировать не берусь. То есть не назначат пенальти, назначат лишний 11-метровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее.
Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.
– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?
– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».
– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?
– Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает.
- «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
- Начало матча 25-го тура РПЛ – в 19:30 мск.
- Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.