Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

28 апреля 2023, 15:35
8

Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».

– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить.

Не знаю, прогнозировать не берусь. То есть не назначат пенальти, назначат лишний 11-метровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее.

Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?

– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?

– Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает.

  • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
  • Начало матча 25-го тура РПЛ – в 19:30 мск.
  • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

Еще по теме:
Шалимов заявил, что решения Левникова повлияли на исход матча «Спартак» – «Ростов» 2
Песьяков раскритиковал судейство Левникова в матче со «Спартаком» 9
Нигматуллин: «Спартак» отскочил в матче с «Ростовом» благодаря благоприятному судейству» 11
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Смородская Ольга
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1682686924
когда вязанье отложивши забывши где очки где внуки и где справка из собеса нет не заснёт она не наложивши уже не понимая ни бельмеса
Ответить
arrivalgist
1682687088
Просто состоялась встреча;⁠)
Ответить
moskowcity-petrv
1682688040
Жаба заквакала опять
Ответить
DOCTOR PENALTY
1682690906
Это женская логика, но правильная. Завтра буду болеть за Спартак - за Карпина! *
Ответить
АлексМак
1682692383
В этом контексте Тётенька права.
Ответить
timon2401
1682694727
вот интересные эти эксперты)) рты разевают на всех подряд!! кроме Зенита и Карпина("отличного тренера")..видимо за о́чки побаиваются свои
Ответить
portero
1682697220
Всегда судейки легко душили одну команду, давая другой играть, будут рубить игроков , а он карты не будет давать, типо борьба у нас руками можно держать.... ну а когда нужна за это же держание пенальти поставит, постоянно такие игры судеек продажных, одной команде позволит , а других прибьёт.... Очень надеюсь что в эой игре будет не так, типо взял у команд поровну, сужу честно.
Ответить
paracetamol
1682702351
А ведь баба права, просто удивительно!
Ответить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин», его перехватил московский клуб
17:04
Двух вратарей «Динамо» пригласили на КДК за скандирование оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
11
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
16
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
19
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+