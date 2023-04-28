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    • Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

    Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

    Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».

    – Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить.

    Не знаю, прогнозировать не берусь. То есть не назначат пенальти, назначат лишний 11-метровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее.

    Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

    – Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?

    – Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

    – Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?

    – Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает.

    • «Спартак» примет «Ростов» в субботу, 29 апреля.
    • Начало матча 25-го тура РПЛ – в 19:30 мск.
    • Москвичи идут на 3-м месте в чемпионате, отставая от ростовчан на 1 очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +67998

      portero 1 час назад

      Всегда судейки легко душили одну команду, давая другой играть, будут рубить игроков , а он карты не будет давать, типо борьба у нас руками можно держать.... ну а когда нужна за это же держание пенальти поставит, постоянно такие игры судеек продажных, одной команде позволит , а других прибьёт....
      Очень надеюсь что в эой игре будет не так, типо взял у команд поровну, сужу честно.

      0
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      Рейтинг: +175

      timon2401 2 часа назад

      вот интересные эти эксперты)) рты разевают на всех подряд!! кроме Зенита и Карпина("отличного тренера")..видимо за о́чки побаиваются свои

      1
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      Рейтинг: +1711

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну что сказать о этой женщине, не обижаю женщин с детского сада, просто человек( ну эта женщина) хочет походить на другую женщину( Зарембу), но уступает ей во многом

      2
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      Рейтинг: +418

      АлексМак 2 часа назад

      В этом контексте Тётенька права.

      3
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Это женская логика, но правильная. Завтра буду болеть за Спартак - за Карпина! *

      1
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      Рейтинг: +2074

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Ясен пень что этого физручинищу распиарили сами почитателей свиней. Он как был неизвестным никому пень пнём в футболе таким и остался. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1711

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Как был палка в жопе - так и будешь

      2
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      Рейтинг: +1457

      moskowcity-petrv 3 часа назад

      Жаба заквакала опять

      3
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      Рейтинг: +494

      arrivalgist 4 часа назад

      Просто состоялась встреча;⁠)

      0
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      Рейтинг: +8293

      Беспонтий 4 часа назад

      когда вязанье отложивши
      забывши где очки где внуки и где справка из собеса
      нет
      не заснёт она не наложивши
      уже не понимая ни бельмеса

      5
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