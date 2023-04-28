Смородская: «Абаскаль после продления контракта только на судейских ошибках выезжает»

Экс‑президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча «Спартак» – «Ростов».

– Вообще‑то я болею за «Ростов», поэтому я необъективна. Второй момент – в связи с судейством в последних турах очень сложно прогнозировать, что вообще может происходить.

Не знаю, прогнозировать не берусь. То есть не назначат пенальти, назначат лишний 11-метровый, сведут игру к судейским ошибкам и так далее.

Очень много было вопросов по судейству. Так плохо никогда не судили.

– Как вы считаете, в чем преимущества соперников друг перед другом в этом матче?

– Считаю, что в «Ростове» прекрасный тренер. Это Карпин. Думаю, он придумает что‑то интересное и для своей команды, и для зрителей. И что‑то неожиданное для «Спартака».

– Абаскаль в противовес придумает что‑то интересное для Карпина?

– Абаскаль как подписал новый контракт, так только на судейских ошибках выезжает.