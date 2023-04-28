Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бабаев назвал главную цель ЦСКА на конец сезона

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях клуба на концовку сезона.

    «Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче – а их осталось не так много – побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь.

    Потому что победа в кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров, тем более мы давно там не были, – тоже очень серьезная задача и цель», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Факел», «Спартак» и «Ростов» сыграют завтра 1
    «Я никому не отдавал клуб!»: Гинер – о лишении статуса владельца ЦСКА 2
    ЦСКА хотел подписать футболиста, которым интересуется «Спартак»
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Таврида 1 час назад

      Главная цель ЦСКА - сдыхаться Заболотного. Почему Сычевого не взяли, он сейчас в Крыльях просто сохнет?
      И да, попасть в тройку и взять медяки - это не цель. Кубок важнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      CSKA57 2 часа назад

      Так как играет команда и "разбазаривает" очки, попасть в тройку призеров будет очень проблематично! Нет самоотдачи и стремления! Игры с Сочи и Локомотивом - чистое тому подтверждение!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 