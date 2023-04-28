Бабаев назвал главную цель ЦСКА на конец сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о целях клуба на концовку сезона.

«Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее в каждом матче – а их осталось не так много – побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь.

Потому что победа в кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров, тем более мы давно там не были, – тоже очень серьезная задача и цель», – сказал Бабаев.