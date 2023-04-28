«Я никому не отдавал клуб!»: Гинер – о лишении статуса владельца ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему перестал быть владельцем клуба в 2020 году.

Гинер был владельцем и президентом ЦСКА с 2001 года.

В 2020 году новым владельцем клуба стала корпорация ВЭБ.РФ.

Через два года 77,63% акций клуба перешли «Баланс Эссет Менеджмент».

За Гинером осталось спортивное управление клубом.

– Кто принимал решение отдать клуб в 2020 году? Лично вы?

– Нет. Я не отдавал никому клуб!

– Вот. Хорошо, есть первоисточник. Топ!

– Я никогда клуб не отдавал. Я очень благодарен Игорю Ивановичу Шувалову, очень близкому мне человеку, который, как считаю, помог в тяжелые времена, когда началась пандемия и все остальное.

В определенный момент мы сделали совет директоров, затем переформатировали управленческий орган в правление. Считаю, это тоже правильно. Потому что я не живу по принципу: «Одно мнение мое, а второе ошибочное». Надо слышать. Кто-то слышит иначе, кто-то видит иначе, кто-то понимает иначе. В дискуссии рождается истина.

Что касается того, больше или меньше времени я уделяю клубу… Когда-то дедушка моего партнера сказал очень умную вещь, которую я очень хорошо запомнил. Она звучала так: главное, найти работу другому, тебя работа всегда найдет. Поэтому ни больше, ни меньше времени это не занимает.