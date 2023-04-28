«ПСЖ» пытался обмануть Малкома, переговоры «Реала» с Зиданом и другие новости

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Клотет удалил трех игроков из командного чата «Торпедо»

Семак рассказал, как «ПСЖ» попытался обмануть Малкома и «Зенит»

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Тухель пытался коленом сломать стойку на тренировке «Баварии»

«Торино» рассматривает два варианта сохранения Миранчука в составе

АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), уступая 0:2 к перерыву