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    Имя Пеле включили в словарь португальского языка

    В соцсетях Пеле сообщили, что имя легендарного бразильца включили в словарь португальского языка.

    Оно будет использоваться в качестве синонима слову «лучший».

    «Пеле в баскетболе», «Пеле в теннисе». Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря.

    Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает «лучший», – говорится в публикации.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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