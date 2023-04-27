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Имя Пеле включили в словарь португальского языка

27 апреля 2023, 10:44

В соцсетях Пеле сообщили, что имя легендарного бразильца включили в словарь португальского языка.

Оно будет использоваться в качестве синонима слову «лучший».

«Пеле в баскетболе», «Пеле в теннисе». Теперь выражение, которое уже давно все используют повсеместно, говоря о лучших, увековечено на страницах словаря.

Вместе мы сотворили историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле означает «лучший», – говорится в публикации.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: «Бомбардир»
Пеле
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