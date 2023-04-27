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    • 8 игроков из РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных футболистов мира по версии CIES

    8 игроков из РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных футболистов мира по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

    Среди игроков не старше 20 лет есть восемь представителей РПЛ.

    Вратари: Владислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»);

    Защитники: Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);

    Атакующие полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);

    Вингеры: Сергей Пиняев «(Локомотив»).

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    Источник: CIES

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1228

      Таврида 29 минут назад

      Только Пиняев и Захарян. Худяков, например, откуда взялся, если Лантратов выбил его из основы и результаты у Локо пошли?

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      Рейтинг: +549

      eugen-han > Таврида 21 минуту назад

      Речь идёт про перспективу, которая может быть обратной.

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      Рейтинг: +1228

      Таврида > eugen-han 3 минуты назад

      Перспектива вещь весьма неопределенная, а игру всех этих товарищей мы можем наблюдать прямо сейчас. Коваленко, не откладывая, может прямо идти в сборную Армении, я не против, Сперцян уже свалил.

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