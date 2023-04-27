8 игроков из РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных футболистов мира по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.

Среди игроков не старше 20 лет есть восемь представителей РПЛ.

Вратари: Владислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»);

Защитники: Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);

Атакующие полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);

Вингеры: Сергей Пиняев «(Локомотив»).