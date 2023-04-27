8 игроков из РПЛ вошли в топ-200 самых перспективных футболистов мира по версии CIES

Только Пиняев и Захарян. Худяков, например, откуда взялся, если Лантратов выбил его из основы и результаты у Локо пошли?
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых перспективных футболистов мира.
Среди игроков не старше 20 лет есть восемь представителей РПЛ.
Вратари: Владислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»);
Защитники: Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Роберт Ренан («Зенит»);
Атакующие полузащитники: Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов»);
Вингеры: Сергей Пиняев «(Локомотив»).