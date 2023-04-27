Президент CBF назвал главного кандидата на пост тренера сборной Бразилии

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эднальдо Родригес назвал главного кандидата на пост тренера сборной Бразилии.

«Мы пытаемся иметь четкую позицию относительно нового главного тренера до 25 мая, когда соберется сборная.

Анчелотти всегда был нашим первым номером в списке, но у нас есть и план Б, если он решит отказаться», – цитирует Родригеса Calciomercato.