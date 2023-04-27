Орещук: «Несите все свои деньги букмекерам и ставьте на «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем матче московского клуба с «Факелом» в 25-м туре РПЛ.

«Я уверен, что «Динамо» победит «Факел» в матче, в котором будет праздноваться столетие клуба. Несите все свои деньги в букмекерские конторы и ставьте на «Динамо». О чем говорить, если бело-голубые не обыграют воронежцев?

Поражение москвичей от «Факела» будет трагедией. Не хочу говорить, что это будет конец для Бувача или Йокановича, просто завтра должны побеждать, другого нельзя. Как динамовцы это сделают – неинтересно. Счет остается, а игра забывается. Завтра нужен результат.

Матч будет тяжелым, в последнее время «Динамо» показывает не самый лучший футбол. А «Факел» приедет просто отбиться и забрать очко. Завтра нужен характер, с помощью него бело-голубые должны победить. Думаю, «Динамо» победит воронежцев в один мяч», – сказал Орещук.