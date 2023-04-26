Костомаров столкнулся с проблемами при реабилитации: не помогают даже лучшие специалисты

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал проходить реабилитацию после тяжелой болезни.
«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», – сообщил один из собеседников РБК.
Также сообщается, что Костомарову приходится крайне непросто во время реабилитации, но его состояние не ухудшается и остается стабильным.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «РБК-Спорт»