Костомаров столкнулся с проблемами при реабилитации: не помогают даже лучшие специалисты

Олимпийский чемпион Роман Костомаров начал проходить реабилитацию после тяжелой болезни.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», – сообщил один из собеседников РБК.

Также сообщается, что Костомарову приходится крайне непросто во время реабилитации, но его состояние не ухудшается и остается стабильным.