Митрофанов заявил, что РФС каждую неделю встречается с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о частых встречах российских футбольных властей с УЕФА.
«В феврале встречи с коллегами из УЕФА проходили три раза, в марте – четыре, в апреле порядка трех раз. Мы почти каждую неделю встречаемся. Идут переговоры по поводу возвращения сборной России», – сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Р-Спорт»