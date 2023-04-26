Митрофанов заявил, что РФС каждую неделю встречается с УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о частых встречах российских футбольных властей с УЕФА.

«В феврале встречи с коллегами из УЕФА проходили три раза, в марте – четыре, в апреле порядка трех раз. Мы почти каждую неделю встречаемся. Идут переговоры по поводу возвращения сборной России», – сказал Митрофанов.