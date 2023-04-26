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    • Митрофанов заявил, что РФС каждую неделю встречается с УЕФА

    Митрофанов заявил, что РФС каждую неделю встречается с УЕФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о частых встречах российских футбольных властей с УЕФА.

    «В феврале встречи с коллегами из УЕФА проходили три раза, в марте – четыре, в апреле порядка трех раз. Мы почти каждую неделю встречаемся. Идут переговоры по поводу возвращения сборной России», – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67975

      portero 43 минуты назад

      Кто-то живёт там или по очереди катаетесь отдыхать, типо в командировку по делам....

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      Рейтинг: +320

      dauzhhhhh 46 минут назад

      Получается уже десять раз встречались, и чо ? Кули толку...Не возьмут Расею в Уефа, пока идет в.ойна..

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