Уткин подловил МВД на противоречии по поводу Fan ID

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на условие МВД для продажи пива на стадионах РПЛ. Министерство заявило, что даст добро только при наличии системы Fan ID.
«К вопросу о том, зачем Фан-уйди. Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят.
МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении Фан-Уйди.
Ок.
При этом ФУ можно получить с 14 лет. А купить алкоголь – с 18 лет.
Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплел в штрафной левую», – написал Уткин.
- Система действует с весны на всех стадионах РПЛ.
- Она привела к снижению посещаемости.
- Не исключено, что вскоре в плане использования Fan ID будут сделаны послабления.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина