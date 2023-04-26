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    • Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом» (1:6)

    Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом» (1:6)

    Футболисты «Тоттенхэма» решили возместить болельщикам, которые посетили гостевой матч 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:6), стоимость билетов.

    «Мы осознаем ваши разочарование и злость. Слов в таких ситуациях недостаточно. Хотим возместить вам стоимость билетов.

    Приложим все усилия, чтобы исправиться, в ближайшем матче с «Манчестер Юнайтед». Ваша поддержка будет значить для нас многое. Только вместе мы сможем двигаться вперед», – написали футболисты лондонцев в обращении.

    • Матч 33-го тура «Тоттенхэм» – «МЮ» состоится завтра, 27 апреля.
    • «Тоттенхэм» после поражения от «Ньюкасла» сменил врио главного тренера Кристиана Стеллини на Райана Мэйсона.
    • Лондонцы идут в АПЛ 6-ми.

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    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101379

      zigbert 25 минут назад

      Редкий случай. За такой поступок игроков Тоттенхэма можно только приветствовать.

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