Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом» (1:6)

Футболисты «Тоттенхэма» решили возместить болельщикам, которые посетили гостевой матч 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:6), стоимость билетов.

«Мы осознаем ваши разочарование и злость. Слов в таких ситуациях недостаточно. Хотим возместить вам стоимость билетов.

Приложим все усилия, чтобы исправиться, в ближайшем матче с «Манчестер Юнайтед». Ваша поддержка будет значить для нас многое. Только вместе мы сможем двигаться вперед», – написали футболисты лондонцев в обращении.