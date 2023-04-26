Игроки «Тоттенхэма» возместят фанатам стоимость билетов на матч с «Ньюкаслом» (1:6)

Футболисты «Тоттенхэма» решили возместить болельщикам, которые посетили гостевой матч 32-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:6), стоимость билетов.
«Мы осознаем ваши разочарование и злость. Слов в таких ситуациях недостаточно. Хотим возместить вам стоимость билетов.
Приложим все усилия, чтобы исправиться, в ближайшем матче с «Манчестер Юнайтед». Ваша поддержка будет значить для нас многое. Только вместе мы сможем двигаться вперед», – написали футболисты лондонцев в обращении.
- Матч 33-го тура «Тоттенхэм» – «МЮ» состоится завтра, 27 апреля.
- «Тоттенхэм» после поражения от «Ньюкасла» сменил врио главного тренера Кристиана Стеллини на Райана Мэйсона.
- Лондонцы идут в АПЛ 6-ми.
Источник: твиттер «Тоттенхэма»