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  • Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

25 апреля 2023, 14:58

Олимпийский чемпион Роман Костомаров восстанавливается после тяжелой болезни.

Состояние спортсмена стабилизировалось – сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше.

Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких», – сообщил источник «СЭ».

  • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Оффтоп Костомаров Роман
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