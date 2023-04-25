Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров восстанавливается после тяжелой болезни.
Состояние спортсмена стабилизировалось – сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше.
Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких», – сообщил источник «СЭ».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»