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    • Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

    Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров восстанавливается после тяжелой болезни.

    Состояние спортсмена стабилизировалось – сейчас его жизни ничего не угрожает.

    «Здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше.

    Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких», – сообщил источник «СЭ».

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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