Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров восстанавливается после тяжелой болезни.

Состояние спортсмена стабилизировалось – сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Здоровье Костомарова остается стабильным, его не тревожат ухудшения в состоянии организма, как раньше.

Сейчас с фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких», – сообщил источник «СЭ».