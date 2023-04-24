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    • Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024, несмотря на приказ о бойкоте

    Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024, несмотря на приказ о бойкоте

    Сборная Украины продолжит выступать в отборе Евро-2024.

    • Министерство молодежи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены Россия и Белоруссия.
    • Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
    • Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).

    «Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024. Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и разъяснение ситуации!

    Далее привожу текст письма, полученного от министерства: «Учитывая решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд при жеребьевке международных турниров, в соответствии с пунктом 5 указа структуры министерства, в полномочия которых входит координация развития футбола в стране, будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых участвуют белорусские команды.

    В случае возникновения вероятности очных встреч для решения вопросов дальнейшего участия в турнирах могут быть применены положения пункта 1 указа».

    От себя добавлю, что уже во вторник рабочая группа представителей сборной прибудет в Германию для проверки места проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

    Также нет никаких препятствий для выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», – написал президент УАФ Андрей Павелко в соцсетях.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2197

      Красногвардейчик 33 минуты назад

      Ни во что не стали ставить президента клоуна-наркомана))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +19611

      Cleaner 1 час назад

      Хитропопые. Нельзя так нельзя. А украинцы опять свое же решения не исполняют. Даже те, которые сами для себя установили. О чем можно с такими жуликами договариваться???

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