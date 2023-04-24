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  • Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024, несмотря на приказ о бойкоте

Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024, несмотря на приказ о бойкоте

24 апреля 2023, 19:02
2

Сборная Украины продолжит выступать в отборе Евро-2024.

  • Министерство молодежи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены Россия и Белоруссия.
  • Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
  • Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).

«Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024. Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и разъяснение ситуации!

Далее привожу текст письма, полученного от министерства: «Учитывая решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд при жеребьевке международных турниров, в соответствии с пунктом 5 указа структуры министерства, в полномочия которых входит координация развития футбола в стране, будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых участвуют белорусские команды.

В случае возникновения вероятности очных встреч для решения вопросов дальнейшего участия в турнирах могут быть применены положения пункта 1 указа».

От себя добавлю, что уже во вторник рабочая группа представителей сборной прибудет в Германию для проверки места проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», – написал президент УАФ Андрей Павелко в соцсетях.

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Источник: Sports.ru
Отбор ЧЕ-2024 Украина Беларусь
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1682356364
Ни во что не стали ставить президента клоуна-наркомана))))
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alefreddy
1682360968
видно каждому по куску сало пообещали
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