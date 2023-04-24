Сборная Украины не снимется с отбора Евро-2024, несмотря на приказ о бойкоте

Сборная Украины продолжит выступать в отборе Евро-2024.
- Министерство молодежи и спорта Украины запретило спортсменам участвовать в соревнованиях, где представлены Россия и Белоруссия.
- Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
- Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).
«Сборная Украины продолжит выступление в отборе на Евро-2024. Министерству молодежи и спорта Украины за оперативный ответ и разъяснение ситуации!
Далее привожу текст письма, полученного от министерства: «Учитывая решение УЕФА о разведении украинских и белорусских команд при жеребьевке международных турниров, в соответствии с пунктом 5 указа структуры министерства, в полномочия которых входит координация развития футбола в стране, будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых участвуют белорусские команды.
В случае возникновения вероятности очных встреч для решения вопросов дальнейшего участия в турнирах могут быть применены положения пункта 1 указа».
От себя добавлю, что уже во вторник рабочая группа представителей сборной прибудет в Германию для проверки места проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне.
Также нет никаких препятствий для выступления молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», – написал президент УАФ Андрей Павелко в соцсетях.