КХЛ. ЦСКА вновь победил «Ак Барс», клуб в шаге от титула

ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Решающую шайбу забросил Владислав Каменев.

У казанцев отличился Кирилл Семенов.

Счет в серии стал 3:1 в пользу москвичей. Она длится до четырех побед.

Следующий матч – 25 апреля в Казани.

КХЛ. Плей-офф. Финал

ЦСКА (Москва) – Ак Барс (Казань) – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

Голы: 0:1 – Семенов, 11; 1:1 – Слепышев, 15 (бол); 2:1 – Каменев, 46.

Счет в серии: 3:1.

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