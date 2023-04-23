КХЛ. ЦСКА вновь победил «Ак Барс», клуб в шаге от титула

ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Решающую шайбу забросил Владислав Каменев.
У казанцев отличился Кирилл Семенов.
Счет в серии стал 3:1 в пользу москвичей. Она длится до четырех побед.
Следующий матч – 25 апреля в Казани.
КХЛ. Плей-офф. Финал
ЦСКА (Москва) – Ак Барс (Казань) – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)
Голы: 0:1 – Семенов, 11; 1:1 – Слепышев, 15 (бол); 2:1 – Каменев, 46.
Счет в серии: 3:1.
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Источник: «Бомбардир»