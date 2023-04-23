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    КХЛ. ЦСКА вновь победил «Ак Барс», клуб в шаге от титула

    ЦСКА победил «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Решающую шайбу забросил Владислав Каменев.

    У казанцев отличился Кирилл Семенов.

    Счет в серии стал 3:1 в пользу москвичей. Она длится до четырех побед.

    Следующий матч – 25 апреля в Казани.

    КХЛ. Плей-офф. Финал

    ЦСКА (Москва) – Ак Барс (Казань) – 2:1 (1:1; 0:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Семенов, 11; 1:1 – Слепышев, 15 (бол); 2:1 – Каменев, 46.

    Счет в серии: 3:1.

    ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

    Источник: «Бомбардир»

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    23.04.2023 19:22
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