Орещук: «Динамо» планировало в 2023 году выиграть чемпионат или Кубок России»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил выступление команды в юбилейный год.

– Обидно, что «Динамо» в юбилейный год так выступает?

– Не поверите, как обидно, очень сильно. Когда я работал в «Динамо», то стоял у истоков плана, по которому в 2023 году надо было обязательно выиграть либо Кубок, либо стать чемпионом, это было очень важно для «Динамо». Я ушел из «Динамо» четыре года назад, прошло семь трансферных окон, но имеем то, что храним. А некоторые люди до сих пор упоминают мою фамилию, пора понять, что сейчас уже нельзя списать нынешние проблемы на кого‑то другого. У меня тогда было всего полтора месяца на то, чтобы собрать команду, а сейчас прошло уже семь трансферных окон.