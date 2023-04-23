Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Орещук: «Динамо» планировало в 2023 году выиграть чемпионат или Кубок России»

    Орещук: «Динамо» планировало в 2023 году выиграть чемпионат или Кубок России»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил выступление команды в юбилейный год.

    – Обидно, что «Динамо» в юбилейный год так выступает?

    – Не поверите, как обидно, очень сильно. Когда я работал в «Динамо», то стоял у истоков плана, по которому в 2023 году надо было обязательно выиграть либо Кубок, либо стать чемпионом, это было очень важно для «Динамо». Я ушел из «Динамо» четыре года назад, прошло семь трансферных окон, но имеем то, что храним. А некоторые люди до сих пор упоминают мою фамилию, пора понять, что сейчас уже нельзя списать нынешние проблемы на кого‑то другого. У меня тогда было всего полтора месяца на то, чтобы собрать команду, а сейчас прошло уже семь трансферных окон.

    • Орещук был в «Динамо» в 2019 году.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • Накануне в 24-м туре «Динамо» проиграло «Зениту» (1:3).

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Локомотив», «Урал» – «Ростов»
    Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать» 7
    «Я еще не видел такого»: Бубнов рассказал, чем его удивил «Зенит» в матче с «Динамо» 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 