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    Дзюба высказался о хейтерах

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что его поражает в хейтерах.

    – Для тебя лично каждый матч принципиальный?

    – Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут (соперники) слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой – в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок РПЛ в марте.
    • В 19:30 «Локо» начнет матч 24-го тура против ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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