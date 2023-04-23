Дзюба высказался о хейтерах

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что его поражает в хейтерах.

– Для тебя лично каждый матч принципиальный?

– Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут (соперники) слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой – в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят.