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    • Что суперкомпьютер думает о чемпионской гонке в разных турнирах: в РПЛ, Испании, Италии и Франции нет интриг, в ЛЧ есть шансы у «Милана»

    Что суперкомпьютер думает о чемпионской гонке в разных турнирах: в РПЛ, Испании, Италии и Франции нет интриг, в ЛЧ есть шансы у «Милана»

    Мы уже публиковали на «Бомбардире» предсказания суперкомпьютера, которым пользуется сайт FiveThirghtyEight. Сейчас сезон вступил в решающую стадию – поэтому важно отдельно подсветить предсказания относительно чемпионских гонок в важнейших лигах.

    РПЛ

    «Зенит» станет чемпионом на 99%. Меньше 1% на титул есть сразу у шести команд.

    Лига чемпионов

    Суперкомпьютер считает, что кубок почти наверняка возьмет «Манчестер Сити». Второе место будет у «Реала». Миланские команды? Шансы «Интера» на трофей сервис оценивает в 15%, шансы «Милана» – в 11%.

    Лига Европы

    Внезапно «Байер» – фаворит турнира с 31-процентной вероятностью. Дальше такой порядок:

    Лига конференций

    Ощутимые шансы на победу есть у «Фиорентины» (47%). Ее главный конкурент – «Вест Хэм» (33%). У АЗ и «Базеля» шансов поменьше, но вряд ли они не претендуют на победу.

    АПЛ

    Бум, суперкомпьютер говорит, что «Ман Сити» с вероятностью в 75% будет победителем турнира. Шансы «Арсенала» оцениваются в 25%. Остальные клубы? Они потеряли шансы на золото.

    Примера

    Здесь тоже все решено – «Барселона» вряд ли отдаст титул «Реалу».

    Бундеслига

    «Бавария» проиграла «Майнцу» и свалилась на второе место таблицы чемпионата Германии. Отставание от «Боруссии» составляет два очка. Но суперкомпьютер говорит, что именно «Мюнхен» вместе с Томасом Тухелем станет чемпионом.

    Серия А

    Здесь нет интриги: Хвича и «Наполи» мчатся к чемпионству и вряд ли упустят свою победу.

    Лига 1

    «ПСЖ» станет чемпионом. А кто-то сомневался?

    Фото: скриншоты с сайта FiveThirghtyEight, официальный сайт «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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