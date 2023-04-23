Что суперкомпьютер думает о чемпионской гонке в разных турнирах: в РПЛ, Испании, Италии и Франции нет интриг, в ЛЧ есть шансы у «Милана»

Мы уже публиковали на «Бомбардире» предсказания суперкомпьютера, которым пользуется сайт FiveThirghtyEight. Сейчас сезон вступил в решающую стадию – поэтому важно отдельно подсветить предсказания относительно чемпионских гонок в важнейших лигах.

РПЛ

«Зенит» станет чемпионом на 99%. Меньше 1% на титул есть сразу у шести команд.

Лига чемпионов

Суперкомпьютер считает, что кубок почти наверняка возьмет «Манчестер Сити». Второе место будет у «Реала». Миланские команды? Шансы «Интера» на трофей сервис оценивает в 15%, шансы «Милана» – в 11%.

Лига Европы

Внезапно «Байер» – фаворит турнира с 31-процентной вероятностью. Дальше такой порядок:

Лига конференций

Ощутимые шансы на победу есть у «Фиорентины» (47%). Ее главный конкурент – «Вест Хэм» (33%). У АЗ и «Базеля» шансов поменьше, но вряд ли они не претендуют на победу.

АПЛ

Бум, суперкомпьютер говорит, что «Ман Сити» с вероятностью в 75% будет победителем турнира. Шансы «Арсенала» оцениваются в 25%. Остальные клубы? Они потеряли шансы на золото.

Примера

Здесь тоже все решено – «Барселона» вряд ли отдаст титул «Реалу».

Бундеслига

«Бавария» проиграла «Майнцу» и свалилась на второе место таблицы чемпионата Германии. Отставание от «Боруссии» составляет два очка. Но суперкомпьютер говорит, что именно «Мюнхен» вместе с Томасом Тухелем станет чемпионом.

Серия А

Здесь нет интриги: Хвича и «Наполи» мчатся к чемпионству и вряд ли упустят свою победу.

Лига 1

«ПСЖ» станет чемпионом. А кто-то сомневался?

Фото: скриншоты с сайта FiveThirghtyEight, официальный сайт «Зенита»