Врач – о Костомарове: «Даже после восстановления может произойти все что угодно»

Врач Лев Авербах поделился ожиданиями от процесса восстановления олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«То, что Роман идет на поправку – это очень хорошо. Прямо скажем, шансов на благополучный исход были крайне малы по той информации, которую мы имели.

Но расслабляться рано. Впереди большой курс восстановления. Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться.

Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс.

Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет.

Ему будут проверять свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее.

Практически во всем организме Роман будет проходить восстановление. Это называется динамическое наблюдение. С ним врачи всегда будут на связи, так как организм Костомарова подвергся глубочайшему стрессу.

И даже после восстановления может произойти все что угодно. Будем надеяться на благополучную реабилитацию», – сказал Авербах.