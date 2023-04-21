«Тихий, но компанейский»: Карвальо дал характеристику Акинфееву

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве.
– История про Игоря Акинфеева, которую никто не знает.
– Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский. Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике… Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся.
- Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Он брал с командой Кубок УЕФА.
- Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
Источник: Sport24