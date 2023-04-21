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    • «Тихий, но компанейский»: Карвальо дал характеристику Акинфееву

    «Тихий, но компанейский»: Карвальо дал характеристику Акинфееву

    Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве.

    – История про Игоря Акинфеева, которую никто не знает.

    – Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский. Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике… Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся.

    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Он брал с командой Кубок УЕФА.
    • Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.

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    Источник: Sport24

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