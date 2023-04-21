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Мостовой: «Природа наградила меня трудом и талантом»

21 апреля 2023, 19:25
10

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля и выразил сожаление, что сам не получает должность в футболе.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.

Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются не нужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек. Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно! Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю», – сказал Мостовой.

  • Мостовой брал со «Спартаком» чемпионат СССР.
  • Он играл в Испании за «Сельту».
  • В прошлом году Мостовой был тренером медийной команды.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Krics
1682094504
Пока стоял в очереди за трудом и талантом,Господь раздавал УМ,ихмо.
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k611
1682095563
Скромностью его не наградила природа.
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Эном айс
1682095914
Мэй би трудо( любием)? Да нет ,наверное. Косноязычием ,завистничеством и ленью несусветной.
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R_a_i_n
1682097073
Еще бы мозга чуть добавила.
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Таврида
1682097399
Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью... ©
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kliker
1682097431
Ахтунг! Мостового покусал Кличко!!!
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E5
1682097881
но не умом
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Bozigit
1682100258
Далалай)
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raritet
1682101098
По этой логике сейчас в Спартаке должно быть не менее 250 тренеров, бывших спартаковцев. А где же взять всем трудолюбивым да талантливым столько рабочих мест. Увы. Век спортсмена недолог . Кто-то себя находит в клубной работе после карьеры игрока, кто-то с бутылочкой пива на пузе у экрана ящика ностальгирует...
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alefreddy
1682223446
дай тебе клуб и результат будет хуже нынешнего
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