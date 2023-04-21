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    Мостовой: «Природа наградила меня трудом и талантом»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля и выразил сожаление, что сам не получает должность в футболе.

    «Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.

    Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются не нужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек. Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно! Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю», – сказал Мостовой.

    • Мостовой брал со «Спартаком» чемпионат СССР.
    • Он играл в Испании за «Сельту».
    • В прошлом году Мостовой был тренером медийной команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2192

      Bozigit 4 минуты назад

      Далалай)

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      Рейтинг: +19595

      Cleaner 40 минут назад

      Мостовой, жаль, что мозгом, адекватностью и здравым смыслом природа тебя обделила.

      0
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      Рейтинг: +89

      E5 43 минуты назад

      но не умом

      0
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      Рейтинг: +4962

      Питерский князь 48 минут назад

      Он с мысли сбился или просто похвастался?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +19595

      Cleaner > Питерский князь 39 минут назад

      Мостовой и МЫСЛЬ понятия непересекающиеся...(

      1
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      Рейтинг: +889

      kliker 51 минуту назад

      Ахтунг! Мостового покусал Кличко!!!

      0
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      Рейтинг: +1178

      Таврида 51 минуту назад

      Птица Говорун отличается умом и сообразительностью, умом и сообразительностью... ©

      0
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      Рейтинг: +13371

      R_a_i_n 57 минут назад

      Еще бы мозга чуть добавила.

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      Рейтинг: +3896

      Эном айс 1 час назад

      Мэй би трудо( любием)?
      Да нет ,наверное. Косноязычием ,завистничеством и ленью несусветной.

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      Рейтинг: +734

      k611 1 час назад

      Скромностью его не наградила природа.

      1
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      Рейтинг: +1024

      Krics 1 час назад

      Пока стоял в очереди за трудом и талантом,Господь раздавал УМ,ихмо.

      0
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