Мостовой: «Природа наградила меня трудом и талантом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил работу главного тренера Гильермо Абаскаля и выразил сожаление, что сам не получает должность в футболе.

«Те люди, которые много лет играли в «Спартаке» и отдали всю жизнь футболу, конечно, должны быть в нем. Это не касается конкретно Абаскаля, он поймал звезду сверху. Сейчас побудет в клубе и уедет. Здесь не его фамилия. Это случай, когда люди оказываются в «Спартаке» по объявлению. Они получают удовольствие, работают и все.

Другое дело, обидно за тех людей, которые всю жизнь отдали футболу, а потом остаются не нужными в нем. Вот в этом проблема. Никто не говорит, кто какой человек. Почему они не идут в гандбол или плавание? Нет же, они все идут в футбол. Кто им мешал, как нам с пяти лет землю грызть и вырывать себе что-то, чтобы потом было легче. А потом нам рассказывают в тридцать с лишним лет про футбол. Смешно! Это не говорит о том, что я какой-то особенный. Не я выбрал профессию футбол. Это природа меня наградила трудом и талантом. Так же и всех остальных. И я не просто провел жизнь в футболе. Поэтому знаю, о чем говорю», – сказал Мостовой.