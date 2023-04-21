Карпин может возглавить «Спартак», «Севилья» уничтожила «МЮ», «Ювентусу» вернули 15 очков и другие новости

В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду
«Спартак» может продать Николсона и расторгнуть контракт с Рыбусом
Карпин может возглавить «Спартак»
Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство
«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место
«Челси» летом сократит зарплаты 19 футболистов
Стала известна зарплата Баринова в случае продления контракта с «Локомотивом»
В Испании рассказали, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»
Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала
Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
Источник: «Бомбардир»