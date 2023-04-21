Карпин может возглавить «Спартак», «Севилья» уничтожила «МЮ», «Ювентусу» вернули 15 очков и другие новости

В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

«Спартак» может продать Николсона и расторгнуть контракт с Рыбусом

Карпин может возглавить «Спартак»

Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

«Ювентусу» вернули 15 очков в Серии А – команда поднялась на 3-е место

«Челси» летом сократит зарплаты 19 футболистов

Стала известна зарплата Баринова в случае продления контракта с «Локомотивом»

В Испании рассказали, как Хави убеждает Месси вернуться в «Барселону»

Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала

Определились полуфинальные пары Лиги Европы и Лиги конференций