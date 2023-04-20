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  • Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

20 апреля 2023, 16:43
10

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вслед за Минцифры направили в правительство РФ инициативы по упрощению системы Fan ID.

«Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID. Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности.

Обычно такой статус присваивают московскому дерби ЦСКА – «Спартак» и играм уровня «Зенит» – «Спартак» или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования», – сообщает «Чемпионат».

С полным списком поправок к закону о Fan ID можно ознакомиться по ссылке.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (10)
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Artemka444
1681999167
Что за бред!!!!
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Давид59
1681999564
"Крупные международные" это что? Товарняки со средней азией?
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моэм
1682000568
Опять нечто половинчатое ....т.е. создали видимость решения , НО ВОПРОС ТО опять НЕ РЕШЁН .то ли опять струсили , то ли просто мозгов не хватает что то сделать.
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Persona_non_Grata
1682003797
Процесс идет в ПРАВИЛЬНОМ направлении - держитесь товарищи !!! Еще немного, еще чуть-чуть !!!
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Сам_себе_сказал
1682003862
Чушь, топ матчи без зрителей...
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Play
1682004584
Не логичнее ли сделать базу футбольных хулиганов, как делается во многих странах, не пускать их на футбол и не ущемлять порядочных болельщиков.
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ivany4
1682016482
Читаешь такие "стратегические инициативы" и предложения минцифры и понимаешь - как быстро "поколение пепси" добралось до руководящих должностей.))) Если они сами тупые, то почему они думают что все вокруг такие же! Карта это картонка с фотографией, и нужна она для одного раза. Что бы человек попал в базу. Или они думают что человек каждый раз "делает" эту карту?))) Уж если сейчас трибуны "пустые", то представляю, что они будут говорить когда на топ матчах будут трибуны пустые. Отстаньте от этой картонки. Кто любит футбол и ходит на него, а не тусоваться и выплеснуть на соседа свой негатив, те уже давно получили свой фан айди. А остальным и у телевизора на диване хорошо.)))
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