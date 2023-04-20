Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вслед за Минцифры направили в правительство РФ инициативы по упрощению системы Fan ID.

«Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID. Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности.

Обычно такой статус присваивают московскому дерби ЦСКА – «Спартак» и играм уровня «Зенит» – «Спартак» или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования», – сообщает «Чемпионат».

С полным списком поправок к закону о Fan ID можно ознакомиться по ссылке.