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    • Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

    Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) вслед за Минцифры направили в правительство РФ инициативы по упрощению системы Fan ID.

    «Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID. Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности.

    Обычно такой статус присваивают московскому дерби ЦСКА – «Спартак» и играм уровня «Зенит» – «Спартак» или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования», – сообщает «Чемпионат».

    С полным списком поправок к закону о Fan ID можно ознакомиться по ссылке.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6392

      Давид59 4 минуты назад

      "Крупные международные" это что? Товарняки со средней азией?

      0
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      Рейтинг: +1805

      Artemka444 11 минут назад

      Что за бред!!!!

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