Fan ID хотят оставить только на топ-матчах: поправки уже направлены в правительство

Агентство стратегических инициатив (АСИ) вслед за Минцифры направили в правительство РФ инициативы по упрощению системы Fan ID.
«Агентство высказало восемь предложений по упрощению получения и использования Fan ID. Одна из главных инициатив – частичная отмена карты болельщика. В агентстве хотят, чтобы Fan ID требовался только на матчах повышенной категории опасности.
Обычно такой статус присваивают московскому дерби ЦСКА – «Спартак» и играм уровня «Зенит» – «Спартак» или другим топ-матчам. Под категорию попадают и крупные международные соревнования», – сообщает «Чемпионат».
С полным списком поправок к закону о Fan ID можно ознакомиться по ссылке.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.
Источник: «Чемпионат»