Стала известна зарплата Баринова в случае продления контракта с «Локомотивом»

«Локомотив» ведет переговоры с Дмитрием Бариновым о продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Клуб настаивает на продлении договора на три года – до 2027-го, футболист хочет сделку на год меньше – до 2026-го.

Зарплата Баринова в случае подписания нового контракта точно не уменьшится (сейчас – 1,4 млн евро в год).

Пока у «Локо» и капитана команды есть небольшие разногласия по размеру оклада и подъемным.