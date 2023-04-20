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    • Стала известна зарплата Баринова в случае продления контракта с «Локомотивом»

    Стала известна зарплата Баринова в случае продления контракта с «Локомотивом»

    «Локомотив» ведет переговоры с Дмитрием Бариновым о продлении контракта.

    Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

    Клуб настаивает на продлении договора на три года – до 2027-го, футболист хочет сделку на год меньше – до 2026-го.

    Зарплата Баринова в случае подписания нового контракта точно не уменьшится (сейчас – 1,4 млн евро в год).

    Пока у «Локо» и капитана команды есть небольшие разногласия по размеру оклада и подъемным.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 22:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1172

      Таврида 53 минуты назад

      "есть небольшие разногласия по размеру оклада и подъемным". А куда Баринов подниматься собрался, из Локомотива на повышение в Локомотив?!

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