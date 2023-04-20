«Челси» летом сократит зарплаты 19 футболистов

«Челси» сократит фонд заработной платы по окончании сезона-2022/23.

Это связано с вероятным непопаданием команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Под сокращение попадут оклады 19 футболистов, которые были куплены или продлили контракт в период, когда владельцем клуба стал Тодд Боули.

Американский бизнесмен внедрил в «Челси» стимулирующую структуру зарплат. По прописанным условиям, игроки потеряют до 30 процентов выплат.