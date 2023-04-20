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    «Челси» летом сократит зарплаты 19 футболистов

    «Челси» сократит фонд заработной платы по окончании сезона-2022/23.

    Это связано с вероятным непопаданием команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    Под сокращение попадут оклады 19 футболистов, которые были куплены или продлили контракт в период, когда владельцем клуба стал Тодд Боули.

    Американский бизнесмен внедрил в «Челси» стимулирующую структуру зарплат. По прописанным условиям, игроки потеряют до 30 процентов выплат.

    • Лондонцы занимают 11-е место в таблице АПЛ.
    • Отставание от зоны ЛЧ – 17 очков.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 20:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14456

      Skull_Boy 1 час назад

      Это же гениально потом просто продать игрока за копейки, срочно ему Оскар вручите и премию Дарвина

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