Три сборные могут заменить Россию на турнире CAFA

Стало известно, кто может заменить сборную России в чемпионате CAFA.
«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна – член союза государств Центральной Азии.
Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA.
В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», – сообщил источник Sport24.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
Источник: Sport24