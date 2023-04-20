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    Три сборные могут заменить Россию на турнире CAFA

    Стало известно, кто может заменить сборную России в чемпионате CAFA.

    «На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна – член союза государств Центральной Азии.

    Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA.

    В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», – сообщил источник Sport24.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: Sport24

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