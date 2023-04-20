Три сборные могут заменить Россию на турнире CAFA

Стало известно, кто может заменить сборную России в чемпионате CAFA.

«На замену сборной России рассматриваются несколько кандидатов. Пакистан может принять участие как страна – член союза государств Центральной Азии.

Из команд не из региона рассматриваются национальные команды Саудовской Аравии или Катара. Последняя сборная, хозяйка последнего ЧМ, рассматривается с целью популяризации турниров CAFA.

В организации хотят представить последнего участника летнего турнира через неделю на жеребьевке», – сообщил источник Sport24.