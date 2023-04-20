Навка раскрыла подробности разговора с Костомаровым

Татьяна Навка прокомментировала состояние Романа Костомарова.

В 2006 году они стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

«Роману становится лучше, и мы этому очень рады! Буквально недавно, 13 апреля, он мне сам лично позвонил и поздравил с днем рождения.

Главное, что позвонил! Слава Богу, как и раньше, он говорил с юмором (я это почувствовала), а самое главное, в его голосе был оптимизм.

Это для меня было ожидаемо, потому что до этого он уже мне сказал, что будет поздравлять. Роман пожелал мне, как и всегда, конечно, здоровья, счастья и, особенно теперь – ценить эту жизнь, каждый прожитый день!

Ему есть ради кого и чего жить, преодолевать все эти выпавшие на его судьбу трудности. Рядом с ним его семья, дети, родители, и, конечно, невероятно сильная, поддерживающая его жена – все это очень важно сейчас для него. А еще есть его поклонники, вся страна, которая за него сейчас переживает.

Он человек молодой и самое главное – что он не потерял своей прежней силы духа. Он верит, и мы все верим, что он нас будет радовать своим таким самоотверженным желанием жить и идти вперед.

Слава Богу, что Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально. Ну а остальное – дело времени», – сказала Навка.