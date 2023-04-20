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    Навка раскрыла подробности разговора с Костомаровым

    Татьяна Навка прокомментировала состояние Романа Костомарова.

    В 2006 году они стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

    «Роману становится лучше, и мы этому очень рады! Буквально недавно, 13 апреля, он мне сам лично позвонил и поздравил с днем рождения.

    Главное, что позвонил! Слава Богу, как и раньше, он говорил с юмором (я это почувствовала), а самое главное, в его голосе был оптимизм.

    Это для меня было ожидаемо, потому что до этого он уже мне сказал, что будет поздравлять. Роман пожелал мне, как и всегда, конечно, здоровья, счастья и, особенно теперь – ценить эту жизнь, каждый прожитый день!

    Ему есть ради кого и чего жить, преодолевать все эти выпавшие на его судьбу трудности. Рядом с ним его семья, дети, родители, и, конечно, невероятно сильная, поддерживающая его жена – все это очень важно сейчас для него. А еще есть его поклонники, вся страна, которая за него сейчас переживает.

    Он человек молодой и самое главное – что он не потерял своей прежней силы духа. Он верит, и мы все верим, что он нас будет радовать своим таким самоотверженным желанием жить и идти вперед.

    Слава Богу, что Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально. Ну а остальное – дело времени», – сказала Навка.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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