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    Губернатор Самарской области оценил победу «Акрона» над «Спартаком»

    Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, дал комментарий по итогам кубкового матча «Акрон» – «Спартак» (2:1).

    «Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов.

    Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!» – сказал Азаров.

    • «Акрон» в следующем кубковом матче сыграет с «Крыльями Советов» или «Краснодаром».
    • Тольяттинцы выбили уже 3-ю московскую команду.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2114

      upiter622 26 минут назад

      Слабо по мерседесу,упс,хотя бы по Ладе!

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