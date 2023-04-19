Губернатор Самарской области оценил победу «Акрона» над «Спартаком»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, дал комментарий по итогам кубкового матча «Акрон» – «Спартак» (2:1).

«Акрон» пишет историю! Повержен еще один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов.

Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулевска и Тольятти, но и многих жителей региона!» – сказал Азаров.