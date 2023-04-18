Губерниев раскритиковал сборную России за отказ от участия в чемпионате CAFA

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

«Мы нигде не выступаем, нас нигде не хотят видеть, мы будем выступать внутри. К сожалению, на данный момент выхода из ситуации я не вижу. Мы не играем и играть не будем в ближайшем будущем.

Большая нагрузка на футболистов? То есть, там все сильно были бы рады, но мы не играем, потому что там сильно большая нагрузка?

Мы нигде не играем на международных турнирах, но на футболистов нагрузка большая? Хорошо. Теперь это так называется», — сказал Губерниев.