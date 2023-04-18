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    Официальное заявление РФС по отказу сборной России от участия в турнире CAFA

    РФС сделал официальное заявление после отказа сборной России от участия в чемпионате CAFA.

    «Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

    Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

    Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА.

    О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей», — сообщила служба коммуникаций РФС.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 3 секунды назад

      Плохо дело, когда писают в кабинетах..

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      Рейтинг: +6886

      Антибиотик 58 минут назад

      Тут трудно что-то говорить. Мы не знаем, какие переговоры ведет РФС с УЕФА и ФИФА. Но как бы так не получилось, что в следующий раз нас к себе и Азиаты не возьмут.

      1
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      Рейтинг: +1698

      Fialet > Антибиотик 44 минуты назад

      Вот и хорошо бы было, пусть из за своей трусости останутся вообще ни с чем.

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      Рейтинг: +11496

      alp 1 час назад

      подвинуть сроки российского чемпа недоперло... лучше в своем соку поваримся, чем хоть какие то международные матчи сыграем... как всегда, гениально!

      1
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      Рейтинг: +4239

      fakeid 1 час назад

      да клубы против, очевидно же. кто захочет отпускать игроков на какой-то непонятный товарищеский турнир, и чтобы футболисты потом вернулись дохлыми, с отпуском в неделю. в межсезонье нужен нормальный отдых и плавное набирание формы на сборах. или вам, хряки, нужны полудохлые джикия и дельфин в начале сезона?

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      Рейтинг: +701

      Номэд 1 час назад

      Спонсор гаСпром. Денег некуда девать.

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      Рейтинг: +1802

      Artemka444 1 час назад

      Бредятина полная!!!

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