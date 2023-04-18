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Официальное заявление РФС по отказу сборной России от участия в турнире CAFA

18 апреля 2023, 22:20
11

РФС сделал официальное заявление после отказа сборной России от участия в чемпионате CAFA.

«Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии. Мы благодарны организаторам турнира за приглашение и продолжаем сотрудничество с центральноазиатскими футбольными федерациями по широкому спектру направлений.

Решение не участвовать в турнире было принято после внутреннего обсуждения, в том числе с тренерским штабом национальной команды. Решение обусловлено сроками проведения турнира, совпадающими с внутрироссийскими соревнованиями, в том числе с Суперфиналом Кубка России по футболу.

Участие в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии рассматривалось в качестве одного из вариантов для игр национальной команды в июне. РФС продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА.

О соперниках и датах будет объявлено после достижения договоренностей», — сообщила служба коммуникаций РФС.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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Artemka444
1681845888
Бредятина полная!!!
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alp
1681847627
подвинуть сроки российского чемпа недоперло... лучше в своем соку поваримся, чем хоть какие то международные матчи сыграем... как всегда, гениально!
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Антибиотик
1681848102
Тут трудно что-то говорить. Мы не знаем, какие переговоры ведет РФС с УЕФА и ФИФА. Но как бы так не получилось, что в следующий раз нас к себе и Азиаты не возьмут.
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CSKA471
1681851579
Плохо дело, когда писают в кабинетах..
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Юрэс
1681858368
Да кака Азия !??!!!???
Ответить
Давид59
1681879113
У нас 3-го июня заканчивается сезон. Сборники ещё месяц должны были бы пахать. Минус месяц отпуска не захотели? Или надеются, что в Европу пустят? Нам их подковёрные игры не понять.
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cska1948
1681889181
"РФС сделал официальное заявление после отказа сборной России от участия в чемпионате CAFA. «Российский футбольный союз принял решение не участвовать в Кубке футбольной ассоциации Центральной Азии..." ---------------------------- Почему нам говорят, что решение НЕ играть приняла сборная, когда это решение принимал РФС?
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zigbert
1681904549
Обсуждение надо было проводить сначала а потом по нему принимать решение. РФС же сделал все наоборот.
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