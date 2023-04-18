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    Массажист Кокорина спрогнозировал, сколько продлится карьера форварда

    Сергей Колесников, массажист экс-нападающего сборной России Александра Кокорина, считает, что игрок сможет еще три-четыре года выступать на топ-уровне.

    «Саша легко поиграет еще года 3-4 на высшем уровне, до 35-36 лет точно. Кокорин пластичный, мышцы эластичные, у него бывает не так много травм, да и те чисто механические – въехали в колено, в спину.

    Вспомните, в «Сочи» ни одной травмы, в «Динамо» почти без травм, в «Зените» то же самое. Потом был «Спартак» и надрыв передней поверхности мышцы бедра.

    В «Фиорентине» не играл, а человек, который сидит на скамейке, тренируется в два раза больше того, кто играет. Саша выглядит моложаво, у него хорошие мышцы, ноги, у него не было серьезных травм», – сказал массажист.

    • Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».
    • До конца этого сезона он в аренде в «Арисе».
    • На Кипре форвард забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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