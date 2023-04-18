Символическая сборная «Динамо» всех времен

«Спорт-Экспресс» в честь 100-летия «Динамо» составил символическую сборную за всю историю клуба. На каждую позицию выбран лучший футболист и еще два в качестве «замены».

«В опросе приняли участие опытнейшие коллеги, а также работники общественного пресс-центра «Динамо» — издатели и авторы книг, журналов и брошюр о бело-голубых. Большинству из них председатель ВФСО Анатолий Гулевский на днях вручил почетный знак «За верность» — «за большой вклад в развитие динамовского движения» (мне было приятно тоже оказаться в числе двенадцати награжденных). Это — Павел Алешин, Овидий Баженов, Аксель Вартанян, Валерий Винокуров, Юрий Кошель, Сергей Поляков, Юрий Шейн и Михаил Щеглов», – пояснило издание.

Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.

Вместе с тем составлена символическая сборная «Динамо» за российский период, то есть за последние 30 лет.

«В [список респондентов по российскому периоду] вошли те, кто точно внимательно следил за «Динамо» в последние 30 лет. Журналисты — Павел Алешин, Овидий Баженов, Александр Боярский, Виктор Гусев, Дмитрий Дерунец, Сергей Поляков, Сергей Чуев, Юрий Шейн. Известные динамовские болельщики и авторы гостевых книг — Александр Оганезов, Павел Демещик, Сергей Масликов, Алексей Френкель», – уточнил «СЭ».

Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.