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Символическая сборная «Динамо» всех времен

18 апреля 2023, 11:35
4

«Спорт-Экспресс» в честь 100-летия «Динамо» составил символическую сборную за всю историю клуба. На каждую позицию выбран лучший футболист и еще два в качестве «замены».

«В опросе приняли участие опытнейшие коллеги, а также работники общественного пресс-центра «Динамо» — издатели и авторы книг, журналов и брошюр о бело-голубых. Большинству из них председатель ВФСО Анатолий Гулевский на днях вручил почетный знак «За верность» — «за большой вклад в развитие динамовского движения» (мне было приятно тоже оказаться в числе двенадцати награжденных). Это — Павел Алешин, Овидий Баженов, Аксель Вартанян, Валерий Винокуров, Юрий Кошель, Сергей Поляков, Юрий Шейн и Михаил Щеглов», – пояснило издание.

Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.

Вместе с тем составлена символическая сборная «Динамо» за российский период, то есть за последние 30 лет.

«В [список респондентов по российскому периоду] вошли те, кто точно внимательно следил за «Динамо» в последние 30 лет. Журналисты — Павел Алешин, Овидий Баженов, Александр Боярский, Виктор Гусев, Дмитрий Дерунец, Сергей Поляков, Сергей Чуев, Юрий Шейн. Известные динамовские болельщики и авторы гостевых книг — Александр Оганезов, Павел Демещик, Сергей Масликов, Алексей Френкель», – уточнил «СЭ».

Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.

  • «Динамо» – один из двух клубов, сыгравших во всех чемпионатах СССР (вместе с киевским «Динамо»).
  • Последний трофей «Динамо» взяло в 1995 году – Кубок России.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1681807472
Шунин? Смешно, где Березовский ржет валяясь на полу
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Fialet
1681814300
Прикольно, Добровольский в списке всех времён второй, а в списке российского периода лишь третий. Не логично как то.
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ScarlettOgusania
1681844168
сборная днища бестрофейного - за 1992-2023
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