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    Символическая сборная «Динамо» всех времен

    «Спорт-Экспресс» в честь 100-летия «Динамо» составил символическую сборную за всю историю клуба. На каждую позицию выбран лучший футболист и еще два в качестве «замены».

    «В опросе приняли участие опытнейшие коллеги, а также работники общественного пресс-центра «Динамо» — издатели и авторы книг, журналов и брошюр о бело-голубых. Большинству из них председатель ВФСО Анатолий Гулевский на днях вручил почетный знак «За верность» — «за большой вклад в развитие динамовского движения» (мне было приятно тоже оказаться в числе двенадцати награжденных). Это — Павел Алешин, Овидий Баженов, Аксель Вартанян, Валерий Винокуров, Юрий Кошель, Сергей Поляков, Юрий Шейн и Михаил Щеглов», – пояснило издание.

    Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.

    Вместе с тем составлена символическая сборная «Динамо» за российский период, то есть за последние 30 лет.

    «В [список респондентов по российскому периоду] вошли те, кто точно внимательно следил за «Динамо» в последние 30 лет. Журналисты — Павел Алешин, Овидий Баженов, Александр Боярский, Виктор Гусев, Дмитрий Дерунец, Сергей Поляков, Сергей Чуев, Юрий Шейн. Известные динамовские болельщики и авторы гостевых книг — Александр Оганезов, Павел Демещик, Сергей Масликов, Алексей Френкель», – уточнил «СЭ».

    Число рядом с фамилиями – количество баллов в опросе.

    • «Динамо» – один из двух клубов, сыгравших во всех чемпионатах СССР (вместе с киевским «Динамо»).
    • Последний трофей «Динамо» взяло в 1995 году – Кубок России.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14355

      Алексей З 18 минут назад

      Ну очень субъективно.
      Всех времён - игроки 50-60 годов. Чем 60 лет занимались ?
      Добровольский десятилетие был лучшим в Динамо.

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      Рейтинг: +1688

      Fialet 1 час назад

      Прикольно, Добровольский в списке всех времён второй, а в списке российского периода лишь третий. Не логично как то.

      0
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      Рейтинг: +14452

      Skull_Boy 3 часа назад

      Шунин? Смешно, где Березовский ржет валяясь на полу

      0
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      Рейтинг: +780

      Илья Егоров > Skull_Boy 2 часа назад

      А что не так с Шуниным? Всю карьеру провел в Динамо, добротный вратарь, переживший непростой период с клубом (ФНЛ)

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