«Единственный клуб в России, воспитавший обладателя «Золотого мяча»: заявление «Динамо» в честь 100-летия клуба

«Динамо» опубликовало заявление в честь столетия клуба.

«Сегодня очень важный и большой день для всех нас – ровно 100 лет назад, 18 апреля 1923 года, был основан футбольный клуб «Динамо» Москва!

«Динамо» – это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и 7 национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых.

«Динамо» – это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин до сих пор остаeтся эталоном первоклассного голкипера и признаeтся лучшим вратарeм мира всех времeн.

«Динамо» – это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся страна. И мы уверены, что их число будет только расти благодаря работе академии бело-голубых, которая по праву считается одной из лучших в стране.

«Динамо» – это современный стадион в центре Москвы, который был, есть и будет домом для наших болельщиков. Мы гордимся каждым, кто искренне поддерживает наш клуб и является его опорой!

С юбилеем, родное «Динамо»! Одна жизнь – одна команда!», – говорится в заявлении «Динамо».