Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024: «У Белоруссии отдельный групповой турнир»

Заместитель министра по делам молодeжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте.

«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии – это отдельный групповой турнир.

На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу», – заявил Бедный.