Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024: «У Белоруссии отдельный групповой турнир»

Заместитель министра по делам молодeжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте.
«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии – это отдельный групповой турнир.
На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу», – заявил Бедный.
- Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
- Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).
Источник: «Чемпионат»