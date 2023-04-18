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    Украина не будет сниматься с отбора Евро-2024: «У Белоруссии отдельный групповой турнир»

    Заместитель министра по делам молодeжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что сборная Украины не будет сниматься с отбора Евро-2024 из-за приказа о бойкоте.

    «Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии – это отдельный групповой турнир.

    На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире национальной команды Украины по футболу», – заявил Бедный.

    • Украина идет на 4-м месте в отборочной группе С.
    • Украинцы провели в отборе один матч – с Англией (0:2).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4624

      Бомбардиръ 1 минуту назад

      Обосрались))))
      Всем на мнение хохлов явно наплевать.

      0
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      Рейтинг: +675

      life85 13 минут назад

      Вот и вся принципиальность )

      0
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      Рейтинг: +1154

      Таврида 26 минут назад

      Что ж ты, фраер, сдал назад

      1
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      Рейтинг: +4891

      Питерский князь 32 минуты назад

      Жалко. Лучше бы снялись.
      :)))
      Давайте бандера интегрируйтесь в Евросоюз.
      Пусть вме население Украины перейдет в Европу.
      Ржу не могу. В Европе, наверное, уже вешаются от бандеры!?
      :)))

      0
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