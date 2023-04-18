Костомаров перенесет несколько операций перед протезированием

Олимпийский чемпион Роман Костомаров готовится к серии операций.
«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием.
После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет.
Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – сообщил источник ТАСС.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: ТАСС