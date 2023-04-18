Костомаров перенесет несколько операций перед протезированием

Олимпийский чемпион Роман Костомаров готовится к серии операций.

«Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием.

После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет.

Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – сообщил источник ТАСС.