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    Костомаров перенесет несколько операций перед протезированием

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров готовится к серии операций.

    «Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием.

    После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет.

    Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком», – сообщил источник ТАСС.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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