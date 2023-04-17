«Наполи» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

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Ориентировочные составы:

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Матчей в сезоне: 8

Желтые карточки: 41 (5,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 25

Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

Коэффициенты:

Победа Наполи – 1.74

Ничья – 3.62

Победа Милана – 4.99

Прогноз на матч: победа Наполи

Где смотреть матч Наполи – Милан