«Наполи» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
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Ориентировочные составы:
- Наполи: Алекс Мерет – Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руй – Элиф Элмас, Станислав Лоботка, Петр Зелиньски – Ирвинг Лосано, Джакомо Распадори, Хвича Кварацхелия.
- Милан: Майк Меньян – Фикайо Томори, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Браим Диас, Сандро Тонали, Раде Крунич, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Дивок Ориги.
Судья: Шимон Марчиняк (Польша)
- Матчей в сезоне: 8
- Желтые карточки: 41 (5,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 25
Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.
Коэффициенты:
- Победа Наполи – 1.74
- Ничья – 3.62
- Победа Милана – 4.99
Прогноз на матч: победа Наполи
Источник: «Бомбардир»