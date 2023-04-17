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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Наполи» – «Милан»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 18 апреля 2023

    «Наполи» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

    • Матчей в сезоне: 8
    • Желтые карточки: 41 (5,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 25

    Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

    Коэффициенты:

    • Победа Наполи – 1.74
    • Ничья – 3.62
    • Победа Милана – 4.99

    Прогноз на матч: победа Наполи

    Где смотреть матч Наполи – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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