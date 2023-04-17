«Наполи» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

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Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

Матч состоится во вторник, 18 апреля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Наполи» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу неаполитанцев составляет 1,70. На ничью дают 3,80. На выигрыш «Милана» можно поставить за 5,20.

Прогноз на матч Наполи – Милан