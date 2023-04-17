Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где смотреть матч «Наполи» – «Милан»: 1/4 финала Лиги чемпионов, 18 апреля 2023

    «Наполи» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Первая игра закончилась победой миланцев со счетом 1:0. Гол забил Исмаэль Беннасер.

    • Матч состоится во вторник, 18 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Наполи» – фаворит ответного матча по версии букмекеров, коэффициент на победу неаполитанцев составляет 1,70. На ничью дают 3,80. На выигрыш «Милана» можно поставить за 5,20.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 