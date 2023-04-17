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    Где смотреть «Ак Барс» – ЦСКА: 1 матч финала КХЛ, 17 апреля 2023

    «Ак Барс» и ЦСКА сыграют в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча пройдет на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

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    «Ак Барс» в плей-офф прошел «Адмирал» и «Авангард».

    ЦСКА обыграл «Локомотив» и СКА.

    • Матч состоится в понедельник, 17 апреля.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 19:30 мск.

    Букмекеры не видят фаворита в первом матче. Коэффициент на победу «Ак Барса» составляет 2,70. На выигрыш ЦСКА – 2,65. На ничью можно поставить за 3,60.

    Источник: «Бомбардир»

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