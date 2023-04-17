Стало известно, когда Костомаров расскажет общественности о своем состоянии

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попросил окружение не рассказывать о его состоянии здоровья.
«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать.
Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда все и расскажет, если сам решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Sport24