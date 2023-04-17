Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стало известно, когда Костомаров расскажет общественности о своем состоянии

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров попросил окружение не рассказывать о его состоянии здоровья.

    «Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать.

    Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда все и расскажет, если сам решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Новости по теме
    «Пасхальное чудо»: состояние Костомарова значительно улучшилось, он провел Пасху с близкими 1
    Протезист оценил шансы Костомарова вернуться на лед
    Врачи впервые разрешили детям Костомарова навестить его в больнице
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 