Стало известно, когда Костомаров расскажет общественности о своем состоянии

Олимпийский чемпион Роман Костомаров попросил окружение не рассказывать о его состоянии здоровья.

«Сейчас самая главная новость, что Роман жив и его здоровью ничто не угрожает. Это то, что людям надо знать.

Когда он доберется до центра реабилитации, пройдет необходимые курсы и выйдет, тогда все и расскажет, если сам решит и захочет. Сейчас он попросил тишины», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.