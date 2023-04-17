Тренер «Торино» Юрич оценил игру Миранчука

Главный тренер «Торино» Иван Юрич ответил, доволен ли он игрой полузащитника Алексея Миранчука.

Россиянин сделал ассист во вчерашнем матче с «Салернитаной» (1:1).

Права на него принадлежат «Аталанте».

В сезоне Серии А у Миранчука 23 матча, 4 гола, 5 результативных передач.

«Я очень доволен Миранчуком. Он пришeл в аренду, потому что в «Аталанте» был восьмым атакующим игроком. Теперь он отлично играет – забивает и отдаeт голевые передачи.

Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошeл с ума», – сказал Юрич.