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    Тренер «Торино» Юрич оценил игру Миранчука

    Главный тренер «Торино» Иван Юрич ответил, доволен ли он игрой полузащитника Алексея Миранчука.

    • Россиянин сделал ассист во вчерашнем матче с «Салернитаной» (1:1).
    • Права на него принадлежат «Аталанте».
    • В сезоне Серии А у Миранчука 23 матча, 4 гола, 5 результативных передач.

    «Я очень доволен Миранчуком. Он пришeл в аренду, потому что в «Аталанте» был восьмым атакующим игроком. Теперь он отлично играет – забивает и отдаeт голевые передачи.

    Тот, кто думает, что Алексей должен забивать по 20 мячей, сошeл с ума», – сказал Юрич.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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