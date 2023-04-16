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    Червиченко: «Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча «Ростова» с «Зенитом».

    • Команды сыграли вничью – 0:0.
    • «Зенит» занимает первое место, опережая ростовчан на девять очков.

    «Ростов» показал, что точно неслучайно находится на втором месте в турнирной таблице. Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева.

    Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам «Ростова» летели как из рога изобилия. «Зениту» же раздавали их скромнее.

    Тот факт, что «Зенит» играл осторожнее и скромнее, старался не проиграть, говорит о том, что у них был мандраж.

    Игра отличная! Да, без мячей, но она неплохо сложилась. Тем более на последней минуте был момент, когда «Ростов» чудом не забил. Хороший матч лидеров. «Ростов» – большой молодец, что не проиграл», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.04.2023 22:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4391

      Spirit_78 5 минут назад

      Вообще по справедливости карточек Ростову должно быть показано больше, за грубость и хамство. Провокаторы и костоломы. Так что пожалел их Карасёв.

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      Рейтинг: +18241

      paracetamol 59 минут назад

      Мандраж? Да им победа и на ... не нужна была. 9 очков - чемпионская разница. А фолили ростовцы прилично. Скажи спасибо, что не удалили кого!

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