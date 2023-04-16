Червиченко: «Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча «Ростова» с «Зенитом».

Команды сыграли вничью – 0:0.

«Зенит» занимает первое место, опережая ростовчан на девять очков.

«Ростов» показал, что точно неслучайно находится на втором месте в турнирной таблице. Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева.

Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам «Ростова» летели как из рога изобилия. «Зениту» же раздавали их скромнее.

Тот факт, что «Зенит» играл осторожнее и скромнее, старался не проиграть, говорит о том, что у них был мандраж.

Игра отличная! Да, без мячей, но она неплохо сложилась. Тем более на последней минуте был момент, когда «Ростов» чудом не забил. Хороший матч лидеров. «Ростов» – большой молодец, что не проиграл», – сказал Червиченко.