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  • Червиченко: «Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева»

Червиченко: «Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева»

16 апреля 2023, 22:54
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от просмотра матча «Ростова» с «Зенитом».

  • Команды сыграли вничью – 0:0.
  • «Зенит» занимает первое место, опережая ростовчан на девять очков.

«Ростов» показал, что точно неслучайно находится на втором месте в турнирной таблице. Для «Зенита» все могло быть хуже с «Ростовом», если бы не такая поддержка со стороны Карасева.

Не знаю, как они увидели там штрафной, а не пенальти. Карточки игрокам «Ростова» летели как из рога изобилия. «Зениту» же раздавали их скромнее.

Тот факт, что «Зенит» играл осторожнее и скромнее, старался не проиграть, говорит о том, что у них был мандраж.

Игра отличная! Да, без мячей, но она неплохо сложилась. Тем более на последней минуте был момент, когда «Ростов» чудом не забил. Хороший матч лидеров. «Ростов» – большой молодец, что не проиграл», – сказал Червиченко.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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paracetamol
1681675832
Мандраж? Да им победа и на ... не нужна была. 9 очков - чемпионская разница. А фолили ростовцы прилично. Скажи спасибо, что не удалили кого!
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Spirit_78
1681679124
Вообще по справедливости карточек Ростову должно быть показано больше, за грубость и хамство. Провокаторы и костоломы. Так что пожалел их Карасёв.
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neveldomha
1681684267
То что игроки Зенита не могли, как минимум шесть раз, попасть в створ ворот, находясь в штрафной, с убойных позиций, это и была единственная проблема Зенита в этом матче. Все остальное надуманная чушь.
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Давид59
1681705420
Я лично, кроме момента на последней минуте, ничего, что Ростов создал не увидел. Зенит, напротив, имел около четырёх "железных" моментов. А насчёт карточек, где был Карась, когда Касьеру борцовским приёмом уложили. Да ещё на него игрок Ростова стал орать. Срыв атаки, неспортивное. Карточки не было.
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ААМ
1681706132
Разуйте глаза. В Европе с такой хамской игрой Ростов бы 60 минуте играл бы вдевятером.
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