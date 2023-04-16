Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Пасхальное чудо»: состояние Костомарова значительно улучшилось, он провел Пасху с близкими

    Состояние фигуриста Романа Костомарова сегодня значительно улучшилось.

    «Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», – сообщил источник в «РБК Спорт».

    Также сообщается, что Костомаров провел Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

    Новости по теме
    Протезист оценил шансы Костомарова вернуться на лед
    Врачи впервые разрешили детям Костомарова навестить его в больнице
    Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи
    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 