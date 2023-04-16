«Пасхальное чудо»: состояние Костомарова значительно улучшилось, он провел Пасху с близкими

Состояние фигуриста Романа Костомарова сегодня значительно улучшилось.
«Состояние Романа значительно улучшилось к воскресенью, словно произошло маленькое пасхальное чудо. Сейчас он чувствует себя хорошо», – сообщил источник в «РБК Спорт».
Также сообщается, что Костомаров провел Пасху в окружении семьи и друзей в больнице.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «РБК Спорт»