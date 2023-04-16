АПЛ. «Арсенал» вел 2:0, но упустил победу над «Вест Хэмом» (2:2)

«Арсенал» в 31-м туре АПЛ упустил победу над «Вест Хэмом». Гости вели со счетом 2:0.

У «Арсенала» во втором тайме не реализовал пенальти Букайо Сака – как и в финале Евро-2020.

«Арсенал» во втором туре подряд не удержал счет 2:0.

Команда Микеля Артеты лидирует с четырехочковым отрывом. «Манчестер Сити» идет вторым, у него матч в запасе. «Сити» и «Арсенал» еще встретятся между собой на «Этихаде».

«Вест Хэм» занимает 15-ю строчу.

Англия. АПЛ. 31-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Жезус, 7; 0:2 – Эдегор, 10; 1:2 – Бенрахма, 33 (с пенальти); 2:2 – Боуэн, 55.

Нереализованные пенальти: нет – Сака, 52.

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