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    АПЛ. «Арсенал» вел 2:0, но упустил победу над «Вест Хэмом» (2:2)

    «Арсенал» в 31-м туре АПЛ упустил победу над «Вест Хэмом». Гости вели со счетом 2:0.

    У «Арсенала» во втором тайме не реализовал пенальти Букайо Сака – как и в финале Евро-2020.

    «Арсенал» во втором туре подряд не удержал счет 2:0.

    Команда Микеля Артеты лидирует с четырехочковым отрывом. «Манчестер Сити» идет вторым, у него матч в запасе. «Сити» и «Арсенал» еще встретятся между собой на «Этихаде».

    «Вест Хэм» занимает 15-ю строчу.

    Англия. АПЛ. 31-й тур

    Вест Хэм – Арсенал – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Жезус, 7; 0:2 – Эдегор, 10; 1:2 – Бенрахма, 33 (с пенальти); 2:2 – Боуэн, 55.

    Нереализованные пенальти: нет – Сака, 52.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17433

      Garrincha58 56 минут назад

      ну не суждено Арсеналу стать чемпионом

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      Рейтинг: +1570

      zarsm 2 часа назад

      Поздравляем Сити с чемпионством.

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      Рейтинг: +997

      Болотоход 2 часа назад

      Не хватит силушки видать лонданцам))

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      Рейтинг: +4188

      fakeid 2 часа назад

      лять, чуда, по-ходу, не будет.

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      Рейтинг: +469

      lipatov32 2 часа назад

      Такой отрыв от сити просрать!))) Сити с чемпионством!!!!

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