«Арсенал» рассматривает Эшуорта, уволенного из «МЮ», на должность спортивного директора

Дэн Эшуорт является кандидатом на должность спортивного директора «Арсенала». Ранее 53-летний специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.

Отмечает, что Эшуорт ранее работал с управляющим директором «Арсенала» Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

«Канониры» ранее остались без спортивного директора после ухода с этой должности Эду.

Нового руководителя выберет исполнительная группа, в которую войдут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.

«Арсенал» занимает 3-е место в АПЛ с 29 очками после 15 матчей.

До этого лондонцы два сезона подряд финишировали 2-ми в чемпионате Англии.

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