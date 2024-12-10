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    • «Арсенал» рассматривает Эшуорта, уволенного из «МЮ», на должность спортивного директора

    «Арсенал» рассматривает Эшуорта, уволенного из «МЮ», на должность спортивного директора

    Дэн Эшуорт является кандидатом на должность спортивного директора «Арсенала». Ранее 53-летний специалист покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев в клубе.

    Отмечает, что Эшуорт ранее работал с управляющим директором «Арсенала» Ричардом Гарликом в «Вест Бромвиче».

    «Канониры» ранее остались без спортивного директора после ухода с этой должности Эду.

    Нового руководителя выберет исполнительная группа, в которую войдут Гарлик, главный тренер Микель Артета, член совета директоров Тим Льюис и сопредседатель Джош Кронке.

    • «Арсенал» занимает 3-е место в АПЛ с 29 очками после 15 матчей.
    • До этого лондонцы два сезона подряд финишировали 2-ми в чемпионате Англии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ESPN

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    10.12.2024 18:18
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